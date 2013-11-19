В Виннице презентовали: «Польша и Украина в 30-40 годах ХХ в. Неизвестные документы...»

Как передает корреспондент УНИАН, презентация издания состоялась 18 ноября в областной универсальной научной библиотеке им. К. А. Тимирязева.

Серия содержит 8 томов совместных наработок Института Национальной Памяти Республики Польша, Отраслевого архива Службы безопасности Украины и Академии Наук Украины.

В польскоязычную, украиноязычную, а с недавних пор и англоязычную серии вошли архивные материалы советских и польских спецслужб, которые касаются, в том числе и неизвестных исторических фактов из истории Украины и Польши и польско-украинских отношений.

Тома с архивными документами посвящены теме голодомора в Украине 1932-1933 гг.; проведению «Польской операции» в годы Большого террора 1937-1938 гг.; польскому подполью в Западной Украине 1939-1941 гг.; полякам и украинцам между двумя тоталитаризмами 1942-1945 гг.; операции «Сейм» 1944–1946 гг.; переселению поляков и украинцев в 1944-1946 гг., операции «Висла» 1947 года.

Руководитель отделения архивных исследований и хранения документов Института Национальной Памяти в Варшаве Марчин Маевски рассказал, что совместная работа украинцев и поляков в направлении исследований архивных документов была начата в 1996 году. «Приведенные в этих изданиях документы уникальны, они раскрывают страшные и не известные даже историкам события 30-40 годов», - отметил Маевски.

В сборниках представлены разноплановые по видам документы. Большинство – это нормативные документы, большой массив документов из архивных уголовных дел арестованных. При отборе документов в сборники учитывалась их новизна.

«В этих изданиях содержатся материалы польской и советской разведки, а также документы немецких и даже японских дипломатов», - отметил заместитель начальника отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Сергей Кокин, который принимает участие в проекте с самого начала договоренностей между двумя государствами. По его словам, на сегодняшний день – это наиболее масштабный проект на всем постсоветском пространстве.