В Полтавской области освятили и открыли памятник Тарасу Шевченко

Как сообщил УНИАН губернатор области Александр Удовиченко, это 42-й памятник Кобзарю, открытый в Полтавской области.

Памятник в Гадяче представляет собой гранитный постамент, на котором установлен гранитный бюст Т.Г.Шевченко. Высота памятника — более 4 метров.

«Все мы хорошо понимаем, что сегодня фигура Великого Кобзаря для нас - это символ идеологический и моральный. Сегодня есть желание у людей сооружать памятники Тарасу Шевченко. Памятник в Гадяче, сделан профессионально, это серьезное произведение художественной мысли, если говорить о самой скульптуре», - отметил Удовиченко.

Губернатор отметил, что общая стоимость памятника с благоустройством территории составляет 750 тыс. грн.

«Финансирование установки памятника осуществлялось за счет различных источников не запрещенных законодательством. Из бюджета были направлены средства в сумме 99,6 тыс. грн. Из них средства областного бюджета - 69,6 тыс. грн и средства районного бюджета - 30 тыс. грн, остальные средства выделены Гадячским филиалом ПАО ”Райз-Максим” в счет социальных соглашений»,- проинформировал Удовиченко.

Заказчиком выполнения работ по установке памятника Т.Г. Шевченко является общественная организация ”Культурно — художественный союз Гадячского края”.

Во время открытия памятника исполняющая обязанности генерального директора Шевченковского национального заповедника (г. Канев Черкасской области), кандидат исторических наук Светлана Брижицкая передала гильзу с землей с могилы Великого Кобзаря, которую заложили у подножия памятника.

Освятил новый памятник секретарь Полтавской епархии УПЦ отец Михаил. После этого присутствующие возложили цветы к памятнику, а хор исполнил песню «Реве та стогне Дніпр широкий».