ВР приняла парламентские рекомендации по проблемам книгоиздания

Верховная Рада Украины приняла Постановление о Рекомендациях парламентских слушаний ”Проблемы развития украинского книгоиздательства, книгораспространения и перспективы поддержки книгочтения в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала голосование за поддержку проекта постановления народного депутата от “Батькивщины” Вячеслава Кириленко во втором чтении и в целом не набрало достаточного количества голосов. За это решение проголосовали лишь 187 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Однако соответствующий проект постановления был поставлен на голосование во второй раз, и в целом за него проголосовал 281 народный депутат из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается одобрить Рекомендации соответствующих парламентских слушаний, которые состоялись 15 мая. Среди них, в частности, рекомендации для ВР.

Так, парламенту рекомендуют, среди прочего, внести изменения в Налоговый кодекс Украины с целью продления режима льготного налогообложения субъектов издательского дела на период до достижения Украиной среднестатистических показателей, характерных для европейских стран (не менее трех книг на одного человека в год); в Налоговый кодекс Украины, которыми предусмотреть приобретение библиотеками книг и периодических изданий, подписку доступа к электронным базам зарубежной научной информации по кодам текущих расходов.

Также рекомендуется внести изменения в Закон Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» в части, касающейся установления нормативов по обеспечению услугами книготорговли населения в зависимости от его численности, предусмотрев при предоставлении разрешения на регистрацию субъекта деятельности книготорговли обязательное присутствие в ассортименте и объемах не менее 50% издательской продукции украинского производства.

Кроме того, ВР должна решить вопрос о присоединении Украины к Соглашению о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера 1950 года (Флорентийского соглашения) и другим международным договорам Украины относительно освобождения от таможенного и других ввозных сборов книг, других изданий и документов по вопросам образования, науки, культуры.

В свою очередь, Кабинету Министров Украины рекомендуется, в частности, разработать и утвердить Государственную целевую национально-культурную программу популяризации отечественной издательской продукции и чтения на 2014–2018 годы, предусмотрев в ней продление режима льготного налогообложения субъектов издательского дела на время действия Программы.

Кроме того, Министерству культуры Украины, в частности, рекомендуется разработать государственную программу пополнения и сохранения библиотечных фондов до 2018 года, в которой предусмотреть условия для стабильного комплектования библиотек отечественной книгоиздательской продукцией; разработать государственную целевую социальную программу по предоставлению библиотечно-информационных услуг сельскому населению.