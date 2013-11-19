Google и Microsoft будут бороться с детской порнографией в интернете

Интернет-гиганты Google и Microsoft договорились о мерах, максимально затрудняющих поиск в Интернете фотографий жестокого обращения с детьми. Незаконные материалы не будут выдаваться теперь в ответ на 100 тысяч поисковых запросов, сообщает Би-Би-Си.

Компании, на долю которых приходится 95% поискового трафика, разработали новые алгоритмы, которые препятствуют нахождению изображений жестокого обращения с детьми.

Исполнительный председатель Google Эрик Шмидт написал в газете Daily Mail: "Благодаря этим изменениям, вычищены ответы на более чем 100 тысяч запросов, которые могут быть связаны с сексуальным насилием в отношении детей".

Ограничения сначала начнут действовать в Великобритании, а в течение следующих шести месяцев распространятся на 158 языков.

Шмидт сказал, что в верхней части результатов поиска для более чем 13 тысяч запросов будут появляться предупреждения от Google и благотворительных организаций о том, что жестокое обращение с детьми незаконно.

Директор по коммуникациям Google Питер Баррон сказал: "Мы надеемся, что это сыграет роль в борьбе с этим ужасным преступлением".

Компания Microsoft заявила, что его поисковая система Bing также не будет выдавать результатов по этим запросам.

Представители обеих компаний вместе с главами других интернет-фирм были приглашены на Даунинг-стрит, где в понедельник проходила встреча, посвященная безопасности интернета.