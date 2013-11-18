Через четыре года смартфоны будут предсказывать действия своего владельца
Опасность принятия решений за человека
Через четыре года мобильные устройства станут настолько умными, что смогут предсказать, например, следующее действие своего владельца или его новую покупку. Такое мнение содержится в аналитическом докладе агентства Gartner, который цитируют Вести.ру.
"К 2017 году смартфоны станут умнее, чем вы", - сказала вице-президент компании по исследованиям Каролина Миланези. По словам эксперта, через 4 года смартфоны по сути превратятся в цифровых секретарей. Они станут умными в том смысле, что будут располагать большей информацией и знаниями, чем человек. Это станет возможным, правда, только в том случае, если сами пользователи согласятся на хранение и обработку своих данных в "облаке".
По словам Миланези, смартфоны будут черпать информацию из календаря, анализировать показания различных датчиков, основываться на местоположении человека и т.д. Многие из этого происходит уже сегодня: достаточно вспомнить личного помощника Google Now на Android-устройствах или новую вкладку "Сегодня" с кратким обзором дня, появившуюся в iOS 7.
Сначала смартфоны возьмут на себя многие рутинные задачи, считают в Gartner. Они будут автоматически составлять еженедельный список дел, отправлять друзьям поздравления с праздниками, отвечать на электронную почту, а также узнавать ситуацию с пробками и выбирать наилучший маршрут поездки. Позднее под контроль гаджетов перейдут и другие аспекты жизни. К примеру, если у пользователя было запланировано важное совещание, но он опаздывает на встречу, устройство само отправит письмо с извинениями. Также оно сможет делать покупки, если на это было получено разрешение человека.