Духовенство Казанской епархии окажет помощь родственникам погибших при крушении самолета

Вечером 17 ноября 2013 года при посадке в международном аэропорту Казани разбился самолет «Боинг», следовавший рейсом из Москвы. По последним данным, погибли 52 человека, находившиеся на борту.

По благословению главы Татарстанской митрополии митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия духовенство Казанской епархии окажет помощь родственникам погибших.

Составлен график дежурства священнослужителей в аэропорту. Пастырскую помощь будут оказывать сотрудники епархиального управления и социального отдела Казанской епархии, сообщает сайт Татарстанской митрополии.