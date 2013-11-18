Духовенство Казанской епархии окажет помощь родственникам погибших при крушении самолета

05:30, 18 ноября 2013
Общество
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52 человека погибли

Вечером 17 ноября 2013 года при посадке в международном аэропорту Казани разбился самолет «Боинг», следовавший рейсом из Москвы. По последним данным, погибли 52 человека, находившиеся на борту.

По благословению главы Татарстанской митрополии митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия духовенство Казанской епархии окажет помощь родственникам погибших.

Составлен график дежурства священнослужителей в аэропорту. Пастырскую помощь будут оказывать сотрудники епархиального управления и социального отдела Казанской епархии, сообщает сайт Татарстанской митрополии.

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