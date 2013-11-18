Духовенство Казанской епархии окажет помощь родственникам погибших при крушении самолета
05:30, 18 ноября 2013Общество
9
52 человека погибли
Вечером 17 ноября 2013 года при посадке в международном аэропорту Казани разбился самолет «Боинг», следовавший рейсом из Москвы. По последним данным, погибли 52 человека, находившиеся на борту.
По благословению главы Татарстанской митрополии митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия духовенство Казанской епархии окажет помощь родственникам погибших.
Составлен график дежурства священнослужителей в аэропорту. Пастырскую помощь будут оказывать сотрудники епархиального управления и социального отдела Казанской епархии, сообщает сайт Татарстанской митрополии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter