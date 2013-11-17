В США ученый доказал существование жизни после смерти

В США физик-теоретик Роберт Ланца из Университета Wake Forest в Северной Каролине доказывает существование жизни после смерти с помощью квантовой физики, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Ученый утверждает, что понятие о смерть существует лишь потому, что со времен античной Греции человечество приняло биоцентрическую теорию, смерть существует лишь в воображении людей, потому что их так научили.

Согласно с ней, жизнь творит мир и не наоборот. По словам Ланцы, с того времени люди привыкли думать линейно и "называть небо голубым, потому что именно таким они его видят".

"Но на самом деле в мозгу человека есть рецепторы, на которые можно повлиять и небо будет казаться зеленым или красным. Мы привыкли воспринимать жизнь как смесь карбонатов и молекул. Но это диктует только наше сознание. На самом деле все может быть абсолютно не так", - говорит ученый.

По его словам, существует теория о существовании параллельных вселенных, в которых события происходят синхронно, однако различно. По словам Ланцы, смерть не является окончательным завершением жизни, а скорее всего переходом в другой парпалельний мир, где ее нет.