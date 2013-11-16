В РПЦ приветствуют установление запрета на аборты за счет бюджета

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда поддержал законодательное предложение депутатов Самарской области о запрете производства абортов за счет бюджетных средств, сообщает сайт СИНФО.

«Церковь приветствует инициативу законодателей, предусматривающую установление запрета на производство абортов за государственный счет по выбору тех женщин, перед которыми не стоит неотвратимая угроза для жизни», — заявил В. Легойда. Он добавил, что это не значит, что женщина лишается возможности сделать аборт за собственные деньги.

«Главное здесь то, что российские налогоплательщики, среди которых не приемлющие аборт православные, мусульмане, иудеи и представители других религий, а также неверующие противники абортов, не будут разделять ответственность за этот безнравственный акт лишения жизни нерожденного ребенка с тем, кто на него решился», — подчеркнул он.

Представитель РПЦ отметил, что еще в 2011 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял государственному руководству Российской Федерации предложение вывести операции по прерыванию беременности (за исключением случаев прямой угрозы жизни матери) из системы медицинского страхования и запретить совершение абортов на средства налогоплательщиков.

«Государство, выступая от лица всего общества, не должно финансировать то, что не только разрушает моральные установления, но и попросту приводит к вымиранию населения, а также многочисленным болезням женщин, в том числе часто к бесплодию», — подчеркнул Владимир Легойда.

Он отметил, что законодателям следует реализовать и остальные предложения Церкви в области противодействия абортам.

«Не должны оставаться нереализованными также проекты по созданию сети центров кризисной беременности и просветительских программ, разъясняющих процесс развития ребенка в утробе матери. Людям нужно помочь понять, что человеческая жизнь имеет ценность с момента зачатия и, конечно, материально помогать малоимущим беременным и молодым матерям, а также многодетным», — заключил Владимир Легойда.