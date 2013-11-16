Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы посетил Киево-Печерскую лавру

15 ноября в рамках официального визита в Украину президент ПАСЕ и депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Миньон посетил Киево-Печерскую лавру.

В сопровождении народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова европейский дипломат встретился с наместником монастыря митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом.

В ходе беседы Жан-Клод Миньон ознакомился с историей лавры, трудами и подвигами преподобных Печерских, узнал о современных юридических отношениях церкви и государства.

В завершение встречи европейский гость поблагодарил Владыку Павла за теплый прием и возможность окунуться в многовековую историю монастыря. На память о посещении Киево-Печерской лавры митрополит Павел вручил президенту ПАСЕ англоязычное издание Печерского патерика.

Lavra.Ua