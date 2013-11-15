Завтра один из лучших теологов расскажет о прот. Георгие Флоровском

Завтра, 16 ноября, в актовом зале Киево-Печерской Лавры (45 корпус) состоится открытая публичная лекция доктора богословия, ассоциированного профессора исторической теологии Отделения теологии Университета Святого Фомы (г. Сент-Пол, штат Миннесота, США) диакона Павла Гаврилюка.

Тема: «ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ И ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ ХХ ВЕКА».

В лекции будет проанализировано влияние, которое оказал протоиерей Георгий Флоровский на таких мыслителей, как Владимир Лосский, Леонид Успенский, протопресвитер Александр Шмеман, Протоиерей Иоанн Романидис, Христос Яннарас, Сергей Хоружий.

К обсуждению будут представлены тезисы новой книги отца Павла Гаврилюка «Георгий Флоровский и русское религиозное возрождение», которая готовится к изданию на английском и русском языках.

Начало лекции в 11.30.

Лектор - автор пяти фундаментальных книг по патрологии, церковной истории и богословию.

Встреча проходит по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии, Управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония.