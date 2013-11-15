В Черниговской области перезахоронили жертв Батуринской трагедии 1708 года

13:02, 15 ноября 2013
Общество
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Отслужена поминальная лития

В Батурине Черниговской области в рамках мероприятий к 305-летию Батуринской трагедии перезахоронили останки горожан, уничтоженных российским войском в ноябре 1708 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, 13 ноября на Цитадели Батуринской крепости была отслужена поминальная лития и осуществлено перезахоронение в крипту церкви Воскресения Господнего останков людей, обнаруженных во время проведения археологических исследований города Батурина.

В мероприятии приняли участие представители власти, научных кругов, студенческой и учащейся молодежи, а также активисты казацких организаций из города Конотопа и Ромны Сумской области. Они возложили цветы к Памятнику жертвам Батуринской трагедии.

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