Одесская киностудия объявила конкурс сценариев для проекта «История - новый взгляд»

ЧАО «Одесская киностудия» объявила конкурс сценариев художественных фильмов для проекта «История - новый взгляд», включающий ремейки на фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи». Как сообщает пресс-служба киностудии, проект «История - новый взгляд» рассчитан на поиск новых киноидей для создания фильмов по мотивам картин, снятых Одесской киностудией.

К разработке предлагаются идеи следующих художественных полнометражных фильмов: ремейк на кинофильмы «Чародеи» и «Приключения Электроника», продолжение телефильма «Зеленый фургон», «Освобождение Одессы (1944 год)».

«Победителям конкурса по каждой идеи будет вручен почетный знак Одесской киностудии и выплачена денежная премия. Также с победителями заключат договоры на право эксклюзивной экранизации фильмов, в котором будет предусмотрено, что 5% от сумы продажи прав показа на созданный фильм в течении 20 лет буду выплачиваться автору сценария», - сообщили в пресс-службе.

Прием материалов на конкурс начинается в декабре. Торжественное объявление победителей пройдет в начале мая 2014 года в арт-центре «Веры Холодной» на территории Одесской киностудии.