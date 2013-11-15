18-го ноября в 18-й раз откроется Международный кинофестиваль «Радонеж»

18 ноября в 11.00 молебном у одной из главных национальных святынь - Владимирской иконы Божией Матери и пресс-конференцией в Храме Святителя Николы в Толмачах, что при Третьяковской галерее, откроется XVIII Международный кинофестиваль "Радонеж", сообщает Fest.radonezh.Ru.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 18 по 21 ноября 2013 года в Москве в Доме кино Союза кинематографистов РФ будет проходить XVIII Международный кинофестиваль «Радонеж».

Фестиваль «Радонеж» - признанный мировой лидер в области религиозного, духовно-нравственного документального кино - проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по кинематографии, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России, Синодального информационного отдела, Синодального отдела по связям Церкви и общества, Патриаршего Совета по культуре, ОВЦС.



Приветствия участникам фестиваля направили - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Президент Российской Федерации В.В.Путин, Председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы РФ Я.Е.Нилов, Председатель Союза кинематографистов Р.Ф. Н.С.Михалков.

К участию в конкурсе принимались фильмы не только строго церковной тематики, фестиваль интересуют размышления художника-христианина о жизни и смерти, о добром и вечном, о войне и мире, о красоте и зле, о нашей истории и любви к Отечеству, о современных проблемах человечества. В Фестивале принимают участие российские и зарубежные государственные и независимые кино-, теле- и радиокомпании, а также частные лица, создающие произведения по духовно-нравственной тематике.

Фестиваль "Радонеж" проводится регулярно с 1995 года, он объединил вокруг себя более 200 кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и ближнего зарубежья. В этом году на фестиваль было прислано 175 работ : 123 документальных фильма, 21 игровой, 26 телепередач и 5 анимационных фильмов. Обширна и его география: Канада, Германия, Польша, Словакия, Южная Корея, Россия, Украина, Белорусь, Узбекистан, Грузия, Армения, Казахстан.

Отборочной комиссией в конкурс было отобрано 32 работы, в телеконкурс -37, в информационной программе -14 фильмов.

Свои работы представили ведущие телекомпании и киностудии: ВГТРК "Первый канал", "Россия-1", "Культура", "Звезда", МТРК "Мир", Православная телекомпания "Союз", Свердловская киностудия, Национальная Телекомпания Украины, Киностудия им.Александра Довженко, Телерадиовещательная организация Союзного государства, Информационное агентство Белорусской Православной Церкви, Краснодарская киностудия, Высшие курсы режиссёров и сценаристов, ВГИК и др.

В рамках XVIII фестиваля "Радонеж" пройдет конкурс сценариев семейных фильмов "Вера, Надежда, Любовь". По традиции, участники фестиваля выберут также лучший христианский фильм года.

Завершится Фестиваль 21 ноября в 19.00 Торжественной церемонией вручения наград и концертом в Доме кино Союза кинематографистов РФ.