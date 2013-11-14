Патриарх Ириней: Сербскому народу сейчас жизненно необходимо единство

Выступая на презентации издания «Военный альбом 1914-1918», посвященного героям Первой мировой войны, Предстоятель Сербской церкви подчеркнул, что сербскому народу сейчас жизненно необходимо единство. В противном случае он может просто исчезнуть.

«Спасение в единстве и ценностях, которыми наша история жила и которые не теряли своего значения во все времена, – подчеркнул Патриарх Ириней на презентации в Белграде, в присутствии высших представителей власти, включая президента Томислава Николича.

Патриарх отметил, что страдания сербского народа никогда не должны быть забыты.

Выпущенная книга – свидетельство чудовищных страданий, и страдания эти повторяются в наше время, особенно в Косово и Метохии, отметил Предстоятель.

По мнению Патриарха Иринея вышедшая книга адресована в первую очередь молодым людям, которые уезжают заграницу, остаются там и забывают свою прекрасную родину.

Рravoslavie. Ru