Черкасский горсовет выделил 580 тыс. грн. на создание памятника Святителю Луке

Черкасский горсовет выделил 580 тыс. грн из городского бюджета на строительство памятника известному врачу-хирургу, архиепископу, который был канонизован и причислен к лику святых – Святителю Луке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня, 13 ноября, на пленарном заседании сессии горсовета.

Памятник построят в Соборном парке Черкасс, возле Свято-Михайловского собора.

В этом году Черкасский облсовет уже выделил на строительство памятника 320 тыс. грн субвенции из областного бюджета на выполнение инвестиционных проектов. К этим средствам депутаты горсовета выделили дополнительно 580 тысяч гривен из городского бюджета.

Справка УНИАН. Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий); (1877- 1961) - хирург, профессор медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви; с апреля 1946 года - архиепископ Симферопольский и Крымский. Архиепископ Лука стал жертвой политических репрессий и провел в ссылке 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. Украинская православная церковь причислила Архиепископа Луку к лику святых 22 ноября 1995 г.; в августе 2000 года канонизирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и исповедников Русских для общецерковного почитания.

Судьба Святителя Луки тесно связана с Черкасской областью. В 1908 году он вместе с семьей жил и работал земским врачом недалеко от Золотоноши. Родом из Черкасской области была его жена. В Черкассах долгое время жили с семьями его двое братьев, здесь жили и похоронены его родители.