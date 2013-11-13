Полицейский, задержавший "белгородского стрелка", награжден орденом РПЦ

Майор полиции Юрий Седых, задержавший мужчину, который расстрелял шесть человек в центре Белгорода, удостоен ордена Русской православной церкви святого князя Димитрия Донского II степени, сообщает Белгородская епархия.

В центре Белгорода 22 апреля 31-летний Сергей Помазун открыл огонь в оружейном магазине, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще троих, в том числе двух школьниц. Он был задержан поздно вечером 23 апреля в районе железнодорожного вокзала группой полицейских Курского линейного отдела МВД России. Один из правоохранителей — майор Юрий Седых — был ранен.

"Особенно хотелось бы отметить Вашу смелость и решительность при задержании опасного преступника, совершившего жестокие злодеяния в Белгороде. Убежден: Ваш отважный поступок способен стать добрым примером самоотверженности для наших соотечественников", — указано в патриаршем послании, которое зачитал при вручении награды митрополит.

РИА Новости