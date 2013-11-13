Патриарх Кирилл возглавил церемонию вручения Макариевских премий за 2012/2013 годы

12 ноября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за 2012 / 2013 годы.

Церемония состоялась в конференц-зале Президиума Российской академии наук в Москве. У входа Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали президент РАН академик В.Е. Фортов и председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Среди участников торжественного собрания были: академик РАН, декан исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова С.П. Карпов; архиепископ Истринский Арсений; руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» С.Л. Кравец; ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев; члены Экспертного совета, лауреаты и номинанты премии за 2012-2013 гг., благотворители и сотрудники Макариевского фонда, представители духовенства и научного сообщества.

Митрополит Викентий объявил об открытии церемонии и предоставил слово Святейшему Патриарху.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

От лица Российской академии наук собравшихся приветствовал президент РАН В.Е. Фортов.



С отчетным докладом выступил председатель Экспертного совета по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) С.П. Карпов. Он, в частности, сообщил, что на конкурс поступило 150 работ, из которых к участию были допущены 138. Работы соискателей пришли из 40 субъектов федерации России, а также из Белоруссии, Великобритании, Италии, Кипра, Молдавии, Узбекистана, Украины.

Лауреатами Макариевской премии за 2012 / 2013 гг. стали:

По номинации «История Православной Церкви»:

I премия — Преображенский А.С., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва, за труд «Ктиторские портреты средневековой Руси XI — начало XVI века»;

II премия — Бендин А.Ю., кандидат исторических наук, доцент Института теологии Белорусского государственного университета, г. Минск, за труд «Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863-1914 гг.)»;

III премия — Афанасьева Т.И., доктор филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург, за труд «Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII-XVI вв.: исследование и тексты»;

III премия — Капков К.Г., руководитель церковно-исторического проекта «Летопись», г. Москва, за груд «Священники — кавалеры Императорского Военного ордена св. великомученика и победоносца Георгия»;

Дополнительная молодежная премия — Кустова Е.В., кандидат исторических наук, доцент Вятского государственного гуманитарного университета, г. Киров, за труд «История Вятского Успенского Трифонова монастыря».

По номинации «История православных стран и народов»:

I премия — Фоменко И.К., кандидат исторических наук, научный сотрудник I категории Государственного исторического музея, г. Москва, за труд «Царьград на старинных картах XVI — начала XX вв. (Из собрания ГИМ)»;

II премия — Якушев М.И., первый вице-президент Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, г. Москва, за труд «Христианские субъекты Османской империи — Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты — в политике Российской империи (30-е гг. XIX — начало XX в.)»;

III премия — Грацианский М.В., кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва, за труд «Император Юстиниан Великий и монофиситы»;

III премия — Талалай М.Г., доктор исторических наук, представитель в Италии Института всеобщей истории РАН, заведующий культурными инициативами Патриаршего подворья в Бари, г. Неаполь (Италия), за труд «Русская церковная жизнь и храмостроительство в Италии»;

Дополнительная молодежная премия — Моисеева С.А., старший научный редактор «Православной энциклопедии», преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Тула, за труд «Арабская мелькитская агиография IX-XI веков: жанровая и стилистическая характеристика».

Затем митрополит Викентий обратился со словами признательности ко всем организаторам и участникам конкурса.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси