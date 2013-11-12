Память павших на Первой мировой войне почтили в Санкт-Петербурге

Памятные мероприятия, посвященные 95-летию окончания Первой мировой войны, прошли сегодня в Санкт- Петербурге. Весь день на территории Военно-исторического музея в Александровском парке звучали марши и солдатские песни далеких лет. В самом музее состоялся вынос боевых знамен русской императорской армии, сообщает ИТАР-ТАСС.

На церемонии присутствовал гость из Франции Всеволод Дмитриев - он покинул Россию в 1924 году и к этому дню привез уникальную коллекцию, которую передал в дар музею. Это - 31 предмет, так или иначе связанный с Первой мировой войной, в том числе униформа, оружие, документы и фотографии.

"Эти реликвии связывают нас с героями той войны. Эта связь важна: пусть мы и не победили в этой войне, но итог ее без нашего воинского участия был бы совсем другим", - отметил начальник управления популяризации объектов культурного наследия городского комитета по сохранению памятников, потомок известного дворянского рода Иван Шаховской.

Панихида по павшим прошла в Казанском кафедральном соборе. На Казанском кладбище Царского Села состоялось возложение венков на могилы воинов, в нем приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга, генконсульства Франции, командования ЗВО, курсанты военных училищ и кадеты. На площадке перед кладбищем перед единственным в России памятником героям Первой мировой войны состоялась военно-историческая реконструкция, в которой был использована конница, а также боевая техника начала ХХ века.

Первая мировая война, продолжавшаяся четыре года и три месяца, завершилась 11 ноября 1918 года Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии. В огне войны погибло почти 10 млн человек, около 20 млн было ранено.