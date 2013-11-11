Почти треть россиян не возражают против восстановления монархии в стране

14:28, 11 ноября 2013
Общество
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Две трети россиян - против

Около 28% россиян высказываются «за» или не возражают против восстановления монархии в России.

Об этом сообщил глава Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает РИА Новости. 
«Порядка 28% либо высказываются за монархию в России, либо не возражают против восстановления монархического строя. Но при этом и не являются активными его сторонниками, поскольку не видят человека, который мог бы стать монархом российским в наше время», - отметил Федоров, выступая на конференции, посвященной 400-летию дома Романовых. 
По его словам, порядка 6% респондентов считают, что если самодержавию все-таки суждено вернуться в Россию, то монархом должен стать представитель последней царствующей династии Романовых. 
«Порядка 13% полагают, что это должен быть российский политик или общественный деятель, избранный народом на референдуме», - сообщил глава ВЦИОМ.
Две трети россиян (67%) против монархии в своей стране, считая самодержавие пройденным историческим этапом.
По мнению 70% респондентов, возрождение монархии в России является невозможным и неправильным.

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