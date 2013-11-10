В Санкт-Петербурге обнаружен фундамент храма Сошествия Святого Духа

Рядом с павильоном метро «Ломоносовская» в Санкт-Петербурге обнаружен фундамент церкви, стоявшей посреди Фарфоровского кладбища. Вчера на месте уничтоженной в 60-х годах святыни протоиереем Иоанном Соколовым — настоятелем храма Сошествия Святого Духа за Невской заставой — был отслужен благодарственный молебен.

Фундамент был обнаружен в ходе работ по благоустройству вечером 6 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». За несколько часов местные жители и прихожане вместе с настоятелем очистили от земли северную часть исторического фундамента. Хорошо сохранилась кирпичная кладка, обнаружены предметы хозяйственной деятельности (периода использования храма в качестве литейного цеха). Работы приостановлены до решения районных властей.

Проект воссоздания храма уже несколько лет проходит согласования в городских инстанциях. Готова документация, расходы по воссозданию и содержанию Святодуховской церкви, как и до революции, готов взять на себя Императорский фарфоровый завод (ИФЗ).

Храм на Фарфоровском кладбище был построен в неорусском стиле по проекту архитектора Александра Красовского в 1902-1912 годах. В его закладке принимал участие святой Иоанн Кронштадтский. Скульптор ИФЗ Август Тимус выполнил иконостас из фарфора. Освятили церковь 7 октября 1912 года. Она была закрыта в 1938 году. Обезображенное здание, до этого использовавшееся как склад, в 1966 году взорвали при строительстве станции метро.

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