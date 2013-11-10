Сегодня, 10 ноября, в Украине отмечается День молитвы за сирот. По инициативе и при поддержке Киевской областной государственной администрации руководителям всех христианских церквей, действующих в Киевской области, направлено письмо с предложением провести молебен за сирот, сообщает "Религия в Украине".

По благословению Предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Владимира богослужение с молитвами за обездоленных детей и за людей, которые принимают сирот и воспитывают их в своих семьях, совершаться во всех храмах УПЦ. По благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта в этот день в Луцком Дворце культуры состоится благотворительный концерт, на котором отметят семьи, которые воспитывают приемных детей. В социальных акциях епархии по случаю Всемирного дня молитвы за сирот примет участие Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Украины.

Сегодня, 10 ноября, впервые в Киево - Печерской лавре состоится особое богослужение, в котором примут участие дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются в интернатах и детских домах, а также известные государственные и общественные деятели, политики и благотворители. Вместе с детьми они обратятся к Богу с молитвами о спасении всех детей-сирот.

В этот день не только православные, но и верующие других христианских конфессий проведут много мероприятий, посвященных Дню молитвы за сирот. В частности, откликнувшись на письмо уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко, глава УГКЦ Святослав (Шевчук) призвал священников во всех епархиях и экзархатах УГКЦ помолиться за «детей, ожидающих семью, и за родителей, желающих взять под опеку детей».

Как отмечают инициаторы «Всеукраинского Дня молитвы за сирот», к его проведению может приобщиться каждый желающий, посетив в этот день богослужения в своей церкви или помолившись у себя дома.