В Киеве на Крещатике сегодня выступит Эмир Кустурица

В Киеве на Крещатике сегодня вечером выступит известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы концерта – Международная общественная организация «День Крешения Руси» - известный режиссер прибыл в Украину сегодня ночью для участия в заключительном концерте Всеукраинского тура «Мы едины», посвященного 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Эмир Кустурица и Олег Карамазов

Заключительный концерт тура «Мы едины» начнется в 17.00 выступлением Кубанского казачьего хора (Россия). Эмир Кустурица выступит со своим музыкальным коллективом The No Smoking Orchestra (Сербия). Также в концерте примут участие группы «С.К.А.Й.» (Украина), «Чайф» (Россия), «Разные люди» (Украина, Россия), «Братья Карамазовы» (Украина).

«Цель тура — сохранение исторической памяти страны, развитие у молодежи чувства патриотизма и любви к Родине. Мы их реализуем по принципу народной дипломатии, когда на сцены украинских городов поднимутся и музыканты, и ветераны, и известные граждане стран, принимавших участие в освобождении Украины», - сказал руководитель МОО “День Крещения Руси» Олег Карамазов.

Прямую трансляцию концерта можно посмотреть ЗДЕСЬ

Как сообщал УНИАН, с 19 октября в Украине проходили концерты в рамках тура «Мы едины». Концерты состоялись в Севастополе, Херсоне, Одессе, Черкассах , Луганске, Донецке, Харькове, Кировограде.