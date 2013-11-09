Слово Патриарха Кирилла на церемонии закрытия X Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел»

8 ноября 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в церемонии закрытия юбилейного X Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», состоявшейся в московском кинотеатре «Художественный». Предстоятель Русской Церкви, являющийся духовным попечителем фестиваля, обратился со словом к участникам торжественного вечера.

Я с большим удовольствием принимаю участие в завершении X Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Кино — а это уже всем хорошо известная истина — оказывает очень сильное воздействие на умы, на сердца людей, на их мировоззрение, на их мироощущение, на формирование этического начала в человеке, на поведенческие навыки — другими словами, на формирование человеческой личности. С другой стороны, кино ведь создают люди. И, как и все, что создают люди, — будь то в сфере искусства, политики, экономики, — кино неразрывно связано с внутренним миром человека.

Когда мы говорим о том, что общество погружается в кризисы и начинаем их перечислять — банковский, финансовый, экологический, экономический, политический и т.д. — мы не можем найти их общей причины и понять, почему эти кризисы происходят одномоментно. Ответ лежит только в личностном измерении, о котором мы очень часто не думаем. Если человеческая личность переживает кризис, то в кризис погружается эпоха. И это легко доказать. Крушение Римской империи, Палеологовское возрождение в Византии, затем крушение Византии, западноевропейское Возрождение, эпоха революций и войн в Западной Европе и, наконец, наш мятущийся ХХ век. Даже то, что я сейчас навскидку перечислил, уже дает ясную картину связей между внутренним состоянием человека, контекстом, в котором человек живет, и искусством. И все те эпохи, о которых я сейчас сказал, отмечены определенными художественными стилями, определенной манерой выражения, которую использовали художники.

Сегодня мы живем в эпоху, которую нельзя назвать эпохой перемены. Это эпоха множества перемен. Начиная со второй половины ХХ века человечество вошло в совершенно новый тип и способ своего общественного существования, когда перемены стали перманентными, когда за ними не уследить, когда все происходит мгновенно, когда в перемены погружается одна часть общества, а другая еще не погружается, потому что не владеет навыками, технологиями и для нее еще скрыто то, что открыто для других. Эти перманентные перемены, которые происходят с разной скоростью и которые не охватывают одномоментно всех людей, порождают огромные внутренние противоречия, в том числе в общественных отношениях.

Когда мы говорим о том, что наше искусство сегодня в кризисе, мы говорим правду. Но для кого-то это кризис, а для кого-то — откровение, опять-таки, потому, что развитие происходит не одномоментно. Для одних то, что происходит, — развитие, а для других — регресс. И как же обрести точку опоры во всем этом броуновском движении? На что опереться? Что взять в качестве критерия?

Есть вещи незыблемые, которые подвергаются деформации с внешней стороны, со стороны сил, влияющих на человека, но которые все-таки остаются неизменными, и в первую очередь это касается нравственной основы человеческой личности. Может быть, опасность нашей эпохи и в том, что внешние воздействия разрушают эту незыблемую опору человеческой личности — нравственность от Бога, как бы ни пытались доказать это люди, в Бога не верующие. Нравственность абсолютна, как бы ни пытались нам доказать, что она относительна. Нравственность — не только система неких ценностей и убеждений, но удивительная внутренняя сила, которая познается через голос нашей совести. И еще существует это объединяющее нас начало, которое помогает людям иметь некую общую точку зрения, общий критерий, хотя, конечно, поле этого критерия все более и более сужается.

Но я верю в моральный консенсус морального большинства. Моральный консенсус морального большинства не совпадает с консенсусами тех или иных печатных или интернет-изданий, критических статей. Однако этот моральный консенсус морального большинства является силой, которая поддерживает и наш народ, а в широком смысле слова — весь род человеческий, не давая ему духовно погибнуть.

Я говорю обо всем этом именно потому, что нельзя оторвать произведение искусства от художника. Художник передает свой внутренний мир вовне, и его произведения влияют на формирование людей, в том числе влияют на состояние человеческой нравственности. То, что делает доброе кино, — великое и большое дело. Оно поддерживает нравственное начало в человеке и, в каком-то более широком смысле, поддерживает само существование человеческого общества. Наше доброе кино делает, может быть, самые первые шаги такого рода в новейшее время. Но ведь из этого доброго кино нельзя выкинуть и прекрасные советские фильмы, наш замечательный советский кинематограф, который, может быть, прямо не говорил о Боге, но имплицитно поддерживал и веру, и нравственность, неся такое светлое послание людям.

Я думаю, что нравственное кино не всегда напрямую связано с религией. Религиозные и нравственные идеи могут имплицитно содержаться в произведении, которое тематически, сюжетно напрямую как бы не связано с верой. Я сейчас не буду перечислять киноленты, которые несут в себе эту духовную силу, этот духовный заряд, потому что в перечислении всегда есть риск — об одном скажешь, о другом не скажешь, кто-то обидится… Но, слава Богу, в нашем кинематографе это есть.

Каково же значение «Лучезарного ангела»? Он дает людям возможность посмотреть это доброе кино, на собственном опыте почувствовать его воздействие на себя. Вот почему 60 тысяч и пришли — при всем том, что у нашего с вами фестиваля практически не было никакой рекламы.

Вот об этом тоже нужно подумать. Мы живем в обществе, которое не считает событие событием, если оно не стало событием информационным. Конечно, о «Лучезарном ангеле» должны узнавать все больше и больше людей, и он должен объединять все больше и больше художников, которые не стеснялись бы участвовать в фестивале, символом которого является изображение ангелов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси