Утвержден план мероприятий к 80-й годовщине Голодомора в Украине

На заседании Кабинета Министров Украины 7 ноября 2013 года было принято распоряжение «О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине», сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Проект этого распоряжения разработан Министерством культуры Украины во исполнение Указа Президента Украины от 19.08.2013 № 430 «О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине» и п. 1 плана организации выполнения указанного указа, который был одобрен на заседании Кабинета Министров Украины 28 августа 2013 года.

Целью распоряжения является обеспечения надлежащего чествования памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов и проведение соответствующих мероприятий на государственном уровне.

Утвержденным Планом подготовки и проведения мероприятий предусматривается организация 23 ноября 2013 года траурных мероприятий с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности, в частности на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

В День памяти жертв голодоморов на территории Украины и в ее зарубежных представительствах приспустят Государственный флаг Украины и ограничат проведение развлекательных мероприятий. Также состоится возложение траурных венков и композиций из колосков к памятным местам, чествование памяти умерших минутой молчания и проведение других скорбных мероприятий.

В библиотеках, кинотеатрах, клубах, музеях по всей территории Украины до конца 2013 года планируются показы художественных и документальных фильмов, тематические выставки архивных документов и фотоматериалов, а также вечера-реквиемы памяти жертв голодоморов в Украине.