Патриарх Кирилл принял участие в церемонии закрытия кинофестиваля «Лучезарный ангел»

8 ноября 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в церемонии закрытия юбилейного X Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», состоявшейся в московском кинотеатре «Художественный».

Ведущие церемонии актеры Ольга Кабо и Егор Пазенко сообщили, что для участия в конкурсной программе кинофестиваля было заявлено 376 фильмов и 228 сценариев из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Молдавии, Германии, Кипра, Китая, Польши, Чехии, Франции, Китая, Индии и Японии. К показу было отобрано 168 картин.

За годы существования фестиваля «Лучезарный ангел» сформировался уникальный формат его проведения, включающий в себя не только кинопоказы, но и творческие встречи, круглые столы, мастер-классы для детей. По традиции во время фестиваля проводится художественная выставка «Божий мир глазами ребенка». Традиционным становится проект «Свет Лучезарного ангела», в рамках которого лучшие фильмы фестиваля демонстрируются в разных городах России и за рубежом.

В ходе торжественного вечера к собравшимся обратился духовный попечитель фестиваля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Кино — а это уже всем хорошо известная истина — оказывает очень сильное воздействие на умы, на сердца людей, на их мировоззрение, на их мироощущение, на формирование этического начала в человеке, на поведенческие навыки — другими словами, на формирование человеческой личности», — сказал, в частности, Предстоятель РПЦ.

По словам Его Святейшества, основное значение фестиваля «Лучезарный ангел» состоит в том, что он «дает возможность людям посмотреть доброе кино, на опыте своем, почувствовать его воздействие на себя».

Затем состоялось вручение призов фестиваля в различных номинациях. В церемонии вручения наград приняли участие: сопредседатель оргкомитета фестиваля, председатель Учебного комитета РПЦ архиепископ Верейский Евгений; председатель духовного Экспертного совета X Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел» протоиерей Владимир Волгин.

В номинации «Лучшее игровое кино» третью премию получил фильм «Жажда», режиссер Дмитрий Тюрин (Россия); вторую — фильм «Стыд», режиссер Юсуп Разыков (Россия).

Гран-при X Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» председатель жюри фестиваля, лауреат Каннского кинофестиваля, народный артист России Павел Лунгин и председатель оргкомитета фестиваля Светлана Медведева вручили создателям фильма «Со мною вот что происходит», режиссер Виктор Шамиров (Россия).

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Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» проводится с 2006 года. Духовный попечитель кинофестиваля — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Даты проведения кинофестиваля приурочены ко Дню народного единства и празднованию Казанской иконе Божией Матери. Традиционный девиз фестиваля — «Доброе кино возвращается».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси