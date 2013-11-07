Панихиду по жертвам красного террора отслужат на Лубянке

Ректор Российского православного университета (РПУ) игумен Петр (Еремеев) отслужит вечером 7 ноября у алтарной части Иоанно-Богословского храма на Лубянке панихиду по жертвам красного террора, после чего в храме откроется фотовыставка "Боль. Незалеченные раны храма апостола Иоанна Богослова", сообщает РИА Новости.

"Панихида, которую мы будем служить в этот день, это молитвенное поминовение наших предков, в страшные годы красного террора сохранивших верность Богу и Его Церкви. А фотовыставка "Боль", открывающаяся внутри все еще обезображенного храма, призвана напомнить нашим современникам о тяготах того времени, о горьких духовных болезнях, которыми долгое время болела страна, и плоды которых мы пожинаем до сих пор", — сказал Еремеев, являющийся также настоятелем Иоанно-Богословского храма.

Как сообщили в пресс-службе РПУ, перед глазами посетителей выставки впервые предстанут фрески — элементы сохранившейся купольной росписи верхнего храма, вплоть до настоящего времени спрятанные от всеобщего обозрения межэтажными перекрытиями, сооруженными в оскверненной церкви в ранние советские годы.

"Росписи, несущие на себе страшную печать антирелигиозной борьбы и революционного террора… Богородица с выколотыми глазами и выбитыми устами. Ангелы с изувеченными ликами. Сбитые богоборцами кресты на лепнине, затертые иконы", — отмечают в описании выставки ее организаторы.