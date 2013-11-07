Представитель УПЦ принял участие в торжественной Академии по случаю 100-летия НМАУ им. Чайковского

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира викарий Киевской Митрополии епископ Боярский Феодосий принял участие в торжественном мероприятии по случаю 100-летия Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского, сообщает сайт УПЦ.

Торжественный вечер, который состоялся в Национальной опере Украины, собрал украинских деятелей искусств и гостей из-за границы . На мероприятии присутствовали Председатель Киевской городской государственной администрации А.П. Попов, министр культуры Украины Л.М. Новохатько, советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации Президента Украины Ю.П. Богуцкий.

По поручению и от имени Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира епископ Феодосий передал приветственный адрес и слова поздравления ректору академии, доктору искусствоведения, народному артисту Украины В.И. Рожко. В продолжение вечера состоялся праздничный концерт.