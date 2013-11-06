В Лавре соcтоится пресс-конференция, посвященная 900-летию "Повести временных лет"

8 ноября в 15.30 в актовом зале Киево-Печерской Лавры соcтоится пресс-конференция, посвященная 900-летию "Повести временных лет" перподобного Нестора Летописца.

В пресс-конференции примут участие ведущие современные историки, хронисты, филологи и публицисты Украины и России, священноначалие, руководители Союза журналистов Украины, доктора и кандидаты наук КНУ им. Т.Г. Шевченко, МГУ им. Ломоносова,

МАУП,

Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, других ведущих ВУЗов.

