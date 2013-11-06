В Лавре соcтоится пресс-конференция, посвященная 900-летию "Повести временных лет"
15:58, 06 ноября 2013Общество
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8 ноября в 15.30
8 ноября в 15.30 в актовом зале Киево-Печерской Лавры соcтоится пресс-конференция, посвященная 900-летию "Повести временных лет" перподобного Нестора Летописца.В пресс-конференции примут участие ведущие современные историки, хронисты, филологи и публицисты Украины и России, священноначалие, руководители Союза журналистов Украины, доктора и кандидаты наук КНУ им. Т.Г. Шевченко, МГУ им. Ломоносова, МАУП, Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, других ведущих ВУЗов.
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