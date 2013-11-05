На Закарпатье двое ”сатанистов” убили 18-летнего юношу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 5 ноября, сообщил начальник Закарпатского УМВД Украины генерал милиции Василий Варцаба на пресс-конференции. По его словам, 30 октября в Раховский райотдела милиции с заявлением об исчезновении 18-летнего сына обратилась 39-летняя жительница Рахова. Мать объяснила, что накануне сын взял 500 гривен для приобретения компьютера, который ему везут из Киева товарищи. В 5 часов утра юноша пошел на автостанцию встретить этих друзей, чтобы отдать им деньги и забрать обещанный компьютер, однако почему-то забрать его не смог. В тот же день в обеденное время парень позвонил подруге, проинформировал ее, что все-таки идет за компьютером к товарищу, и пообещал позвонить по телефону, когда вернется. С того времени о парне никто ничего не слышал.

После сообщения матери происшествие было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

По словам Варцабы, в ходе расследования правоохранители «вышли» на парня, который стал свидетелем убийства разыскиваемого юноши. Парень, который сообщил о преступлении, рассказал, что ему позвонил коллега и попросил встретиться в заброшенном здании возле мусорной свалки. Когда он пришел, то увидел, что двое его знакомых коллегу убили. Злоумышленники сначала хотели убить и свидетеля, но затем, пригрозив, отпустили его. Как уточнил начальник милиции, 18-летний парень умер от множественных ножевых ран. Всего ему было нанесено 18 ударов. Чтобы ”замести следы”, злоумышленники бросили труп в яму и засыпали камнями и мусором.

Все трое подозреваемых были задержаны правоохранителями в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Двое из них признались в совершенном. Варцаба также рассказал, что злоумышленники заявили, что они с 13 лет слышат голоса и общаются с ”хозяином”, которого они также называют Сатаной, который им говорит, что нужно делать, помогая в той или другие ситуации, и носят на шее перевернутые кресты - символы сатаны. Чтобы доказать «хозяину» свою преданность, юноши должны были убить человека. Выбор пал на их ровесника, на которого юноши таили давнюю обиду. Согласно их признанию, одним из первых приказов ”хозяина” было жестоко убить кошку. Они это сделали и сняли на видео, которое и распространил в школе через мобильный телефон их приятель – будущая жертва. Злоумышленники заманили погибшего на мусорную свалку, и после непродолжительной ссоры стали наносить ему удары ножом. Подозреваемые, по их словам, также «по приказу», спрятали тело убитого. Дальше пошли ночевать к бабушке одного из них, на следующий день общались с друзьями. Когда их задержала милиция, они сначала смеялись, как ни в чем не бывало. Начальник милиции также сообщил, что никаких ритуальных знаков на месте убийства не обнаружено. Обвиняемые – молодые люди в возрасте 18 и 19 лет. Известно, что один из них учится в профтехучилище в Киеве. На учете в психиатрической больнице раньше они не состояли, а теперь будет проводиться соответствующая экспертиза. Следственными органами по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, или пожизненное лишение свободы. Во время пресс-конференции Варцаба также сообщил, что в настоящее время никаких сведений о деятельности сатанинских сект в области нет, но проверки продолжаются.