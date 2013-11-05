В Кёльне открылась выставка «Фантастические образы в золоте и эмали»

В Сокровищнице Домского собора открылась выставка «Фантастические образы в золоте и эмали», где представлен отреставрированный средневековый реликварий, сообщает выставочный сайт.

Данное произведение церковно-ювелирного искусства, называемое «реликварием св. Маврикия и св. Иннокентия», изготовленo, вероятно, в 1183 г. в Кёльне. Реликварий постоянно хранился в приходской церкви св. Серватия в Зигбурге. С 2007 г. он реставрировался в ювелирной мастерской Домского собора.

По преданию, в 1070 г. архиепископу Кёльна Анно II (1010—1075), заботившемуся о благоукрашении церквей и монастырей своей епархии, удалось подкупить сторожа и похитить из аббатства св. Маврикия в Вале (Швейцария) ковчег с мощами свв. Маврикия и Иннокентия и главу св. Виталия. Мощи свв. Маврикия и Иннокентия архиепископ доставил в Зигбург.

По легенде, св. Маврикий († ок. 290) возглавлял состоявший из воинов–христиан Фиванский легион. За отказ наказать своих единоверцев он был по приказу императора Максимиана казнен в Швейцарии. Уже в IV в. он был причислен Церковью к лику святых. Мученик Иннокентий был одним из воинов Фиванского легиона, пострадавшим за веру во Христа.

В 1183 г. архиепископ Анно был причислен к лику святых Католической Церкви. К этому событию для мощей свв. Маврикия и Иннокентия зигбургская церковь заказала у кельнских мастеров новый реликварий.

Во время войн реликварий получил сильные повреждения, которые были усугублены плохими условиями хранения. Особенно пострадал из-за влаги, плесени и грибка деревянный корпус. Реставраторы восстановили не только дерево, но и все серебряные украшения, а также изображения Иисуса Христа в окружении воинов-легионеров, изображения Божией Матери, Архангела Михаила, 12 апостолов и 14 пророков. Отреставрированы позолоченные медные фитинги, покрытые тонкой гравировкой и эмалью. Ювелиры восполнили многочисленные недостающие детали и драгоценные камни реликвария.

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