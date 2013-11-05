В Берлине обнаружили могилу нацистского преступника Мюллера

Родившийся в Мюнхене в 1900 г. Мюллер был одним из ведущих нацистских лидеров, главой гестапо

БЕРЛИН. Глава гестапо и один из главных виновников Холокоста был похоронен в 1945 г. на еврейском кладбище в Берлине, сообщило немецкое издание «Бильд». Газета ссылается на главу «Мемориала немецкого сопротивления» Йоханнесa Тухеля.

«Его тело было предано земле в 1945 г. на еврейском кладбище в районе "Berlin-Mitte“ в братской могиле», — сообщил Тухель.

Родившийся в Мюнхене в 1900 г. Мюллер был одним из ведущих нацистских лидеров, он причастен ко многим преступлениям гитлеровского режима. В октябре 1939 г. Мюллер cтал главой пресловутой «тайной государственной полиции» - гестапо - инструмента нацистского террора.

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