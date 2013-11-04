К 80-ой годовщине Голодомора в Украине состоится премьера американской оперы «Голодомор. Красная Земля».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, оперу «Голодомор. Красная Земля» американского композитора украинского происхождения Вирко Балея впервые поставят в Украине на сцене Национальной оперы 21 ноября. Мероприятие организует Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора в рамках 80-й годовщины украинского Голодомора 1932—1933 годов.

Премьера оперы «Голодомор. Красная Земля» состоялась еще в начале 2013 года в США. Ее автор – композитор, пианист и дирижер Вирко Балей, профессор консерватории университета штата Невада. Либретто оперы «Голодомор» написал нью-йоркский поэт Богдан Бойчук.

Автор оперы вынашивал эту постановку почти 30 лет. По сюжету это история о трех голодающих людях - женщине-крестьянке с младенцем и озлобленном мужчине, бывшем функционере, который принимал участие в раскулачивании, но теперь раскаялся. «Они случайно встречаются, это люди контрастных идеологий и темперамента, мы показываем их эмоциональную жизнь, заглядываем во внутренний мир героев, показываем развитие их отношений в экстремальной ситуации. Сквозь их судьбы зрителям открывается весь ужас Голодомора», - рассказал Балей.

Тенор главного героя исполняет звезда мирового масштаба — оперный певец Джон Дайкерс, который вместе с четырьмя другими солистами прибудет в ноябре в Киев. Отдельные сцены в опере решены средствами балета, пантомимы и оркестра. Также предусмотрено широкое использование мультимедийных элементов — трансляция отрывков из фильмов 1930-х годов, кинохроники, радиопередач, аутентичных записей тогдашней музыки, речей вождей и тому подобное.

Драму «Голод», на основе которой поставлена опера, написал поэт-модернист, прозаик Богдан Бойчук еще в 1962 году в Америке. Впервые она вышла в печати в сборнике «Голодомор. Две пьесы» киевского издательства «Факел» в 2008 году.

Как напоминает пресс-центр, в этом году отмечают 80-ую годовщину Голодомора-геноцида 1932—1933 годов в Украине. Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора, созданный в 2010 году, уже начал подготовку к проведению памятных мероприятий 23 ноября.

В состав Комитета вошли знаковые фигуры в общественной, творческой и духовной жизни, историки и представители академических учреждений: Мирослава Антонович, Ольга Богомолец, Вячеслав Брюховецкий, Владимир Василенко, Иван Васюник, Василий Вовкун, Владимир Вятрович, Анатолий Гайдамака, Дмитрий Гнатюк, Петр Гончар, Людмила Гриневич, Иван Дзюба, Иван Драч, владыка Евстратий (Зоря), Андрей Жолдак, Николай Жулинский, Евгений Захаров, Евгений Золотарев, Александр Иванкив, Геннадий Иванущенко, Сергей Квит, Андрей Когут, Андрей Козицкий, Роман Круцык, Нила Крюкова, Станислав Кульчицкий, Олег Слабоспицкий, Александр Максимчук, Нина Матвиенко, Мария Матиос, Василий Марочко, Дмитрий Павлычко, отец Олекса Петрив, Мирослав Попович, Олег Рыбачук, Стефан Романив, Евгений Сверстюк, Михаил Свистович, Владимир Сергийчук, Евгений Станкович, Николай Старовойтов, Олеся Стасюк, Лесь Танюк, Владимир Тылищак, Тарас Шамайда, Игорь Юхновский.