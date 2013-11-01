Обнаруженные под куполом церкви архивные документы ОУН(м) размещены в интернете

Архивные документы Организации украинских националистов под проводом Андрея Мельника, которые были найдены в Тернопольской области, Центр исследований освободительного движения разместил в открытом доступе в Е-архиве освободительного движения avr.org.ua.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Основу архива составляют 83 документа ОУН(м) за 1939—1948 годы. Среди них — пропагандистские материалы (листовки, журналы, брошюры), инструкции, записки, приказы и отчеты и тому подобное.

«Документы были найдены под куполом церкви села Доброводы Збаражского района Тернопольской области во время ремонта», — рассказал научный сотрудник Центра исследований освободительного движения Андрей Усач.

Как отмечают историки ЦИОД, это действительно уникальный случай, ведь ранее не было подобных находок документов именно ОУН мельниковцев. В Архив Центра исследований освободительного движения в 2006 году их передал председатель Братства воинов ОУН-УПА в Тернопольской области Петр Касьянчук.

«С помощью документов из этого архива можно ярко проследить принципы системы обучения ОУН(м) — через инструкции для юношества, цели, политическую программу и уклад организации. Пропагандистскую деятельность иллюстрируют манифесты, призывы, речи лидеров, а также обращения к членам и сторонникам», — рассказывает научный сотрудник Центра исследований освободительного движения Ольга Зброжко.

Архив содержит также экземпляры подпольных изданий ОУН(м), а именно журналы «Юнак», «Сурма», «На пробій», «Український націоналіст», брошюру «Свято зриву» за 1941—1943 годы.

Очень ценными в архиве, по мнению историков, являются документы Службы безопасности ОУН(м), поскольку это менее всего исследованный аспект ее деятельности. «Среди них есть документы других организаций, которые собирала служба безопасности, в частности ОУН(б) и польского подполья», — рассказала Зброжко.

Как напомнили в пресс-центре, открытый в марте 2013 года Электронный архив освободительного движения avr.org.ua является совместным проектом Центра исследований освободительного движения, Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального музея «Тюрьма на Лонцкого». Сегодня в Е-архиве доступны копии 11198 документов. Миссия проекта — делать прошлое доступным.