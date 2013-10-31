В Харькове спектакль «Сестры» уже в третий раз собирает аншлаг

В Харькове состоялась премьера спектакля «Сестры», посвященная юбилею дома Романовых, который в 2013 году отмечает свое 400-летие. В третий раз спектакль собирает полный зал, проходя при полном аншлаге.

Этот спектакль можно назвать особенным в наше время. Особенный он тем, что тема такого рода, а конкретно, тема данного спектакля, не встречается в театрах. Спектакль «Сестры», поставлен творческим молодежным театром «Апарте», посвященный дочерям последнего Российского царя Николая II.

Этот спектакль – воспоминание, основанный на дневниках четырех княжеских сестер – дочерей последнего императора российской империи. Спектакль приближает нас не к истории, как таковой, а к личностям императорской семьи, их поступкам, их мыслям. Благодаря этому мы практически не увидим в постановке некоего отображения сюжета. Во время спектакля создастся впечатление реальности появления давно минувших образов, которые то появляются, оставляя нам свои мысли и чувства, то тускнеют и исчезают, оставляя нас размышлять и задумываться, заглядывая в глубину Вечности.

«Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить эту святую чистоту». (Императрица Александра Феодоровна Романова.)

Подтверждение тому – жизнь четырех дочерей последней царской семьи.

Это спектакль о любви и вечных ценностях, о невыдуманной борьбе за спасение и очищение души.

Как и задумано авторами постановки, малая сцена, на которой проходит сам спектакль, создает ощущение присутствия внутри самой семьи и осознание того, что эта семья – необыкновенна. Возникает ощущение тепла и света, ощущение прикосновения к неизведанной глубине, и осознание того, что эта глубина чистых душ убиенных юных княжен, пожалуй, еще мало кем раскрыта.

Наталья Белянова