В Музее истории города Киева презентуют мультимедийный проект «Война. Город. Люди»

Музей истории города Киева к 70-й годовщине освобождения Киева от нацистской оккупации презентует уникальный мультимедийный проект «Война. Город. Люди».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, выставка отрывается 1 ноября.

Новый подход к истории Второй мировой войны в сочетании с новыми музейными технологиями и уникальными экспонатами должен создать «эффект присутствия». Так, посетителям музея представят несколькочасовую немецкую и советскую кинохронику, которая одновременно будет демонстрироваться на 17 мониторах, видеовоспоминания участников и свидетелей войны и оккупации, уникальные артефакты и фотосвидетельства из частных коллекций.

Кроме того, среди экспонатов музея будут десятки советских и немецких плакатов военного времени, выпущенных специально для Украины, большинство из которых будут экспонироваться впервые; немецкая аэрофотосъемка Киева 1941 и 1943 годов, а также фотографии событий войны и мирной жизни, сделанные как с советской, так и с немецкой сторон; оружие, форма и флаги времен войны и современные реконструкции; боевые ордена и отличия мирного времени, советские и оккупационные деньги, личные документы и фронтовые письма.

Выставка будет длиться до 24 ноября.