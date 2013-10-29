Камчатский священник рассказал о песнях Цоя в свете Евангелия

По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия 22 октября в актовом зале Камчатской краевой библиотеки имени С. П. Крашенинникова прошел творческий вечер “Современная поэзия в свете Евангелия”, сообщает «Православная Камчатка».

В программу концерта вошли стихи и песни классиков русской литературы и наших современников. Со сцены прозвучали произведения А. С. Пушкина, А. Блока, Е. Санина, В. Цоя, А. Васильева, В. Бутусова, К. Кинчева и других.

Идея проведения вечера принадлежит священнику Александру Овчинникову. Готовя программу вечера, отец Александр обратил внимание на авторов, которые в своей лирике касались вечных вопросов смысла человеческий жизни, любви, патриотизма, совести, смерти — вопросов, тесно связанных с Евангельскими темами.

После каждого номера отец Александр обсуждал содержание стихов и текстов песен с гостями вечера. В контексте современной культуры были рассмотрены фундаментальные вопросы человеческого существования. Что такое смерть? Зачем нужна вера? Что такое духовность? Почему Православие — единственный путь спасения современного человека?

«Я пришла послушать песни Виктора Цоя, очень их люблю, а и теперь иду домой читать Евангелие. Очень интересно проследить эту нить православия в творчестве Цоя. До сегодняшнего вечера я об этом не задумывалась”, — говорит Евгения, участница вечера.