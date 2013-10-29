В Крыму пастор секты заставляет женщин рожать ему детей

Секта позиционирует себя как оздоровительный лагерь

В Крыму пастор секты заставлял женщин-адептов продавать свои дома, а также хотел, чтобы они рожали ему детей. Как говорится в сюжете "Грошей" крымский гуру Валерий Маржин хотел создать новое поколение людей-небожителей и будущих правителей мира. Об этом "Грошам" рассказала москвичка Надежда, которая также попала на крючок пастора - продала собственный дом, но рожать так и не стала, вовремя спохватившись.

"Он хочет родить небожителей, будущих правителей мира. И за молодыми девушками, которые там находятся, он очень хитро ухаживает. Он морочит им голову так, что они сами хотят родить ему детей", - рассказывает Надежда.

Женщина также рассказывает, что секта себя позиционирует как оздоровительный лагерь, куда приезжают дети и люди, которые стремятся найти себя и получить духовное развитие. Именно там гуру и "обрабатывает" подходящих ему девушек.

Как рассказывает Надежда, после того как она приехала в этот лагерь, гуру Маржин заставил ее продать квартиру в Москве и навсегда своим домом сделать школу. Следовательно, женщина лишилась квартиры за 60 тысяч долларов и пожертвовала их для секты. Однако через три года такого духовного развития терпение Надежды лопнуло, и она захотела получить обратно своиденьги. Но ей так и не удалось.

По ее словам, пожертвованные ею деньги гуру вложил в так называемый родильный дом, где женщины должны были рожать ему детей и через год оттуда выселяться.

Сейчас Надежду не пускают даже на порог этого дома. После этого она написала заявление в милицию, однако правоохранители до сих пор ничего так и не сделали.

Тем временем пастор Валерий Маржин продолжает воспитывать супердетей и зарабатывает неплохие деньги на доверчивых женщинах.

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