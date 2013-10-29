На Майдане установят прошлогоднюю елку

Уже 5 ноября на главную площадь страны привезут новогоднюю елку, которая сейчас в разобранном виде хранится в галерее «Лавра», пишет “Сегодня”.

Ее должны собрать до 19 декабря - к празднованию дня Святого Николая. На Майдане поставят ту же ель, которая радовала киевлян в прошлом году, однако ее внешний вид может измениться.

Так, в компании, создавшей елку, предлагают ее усовершенствовать, добавив светящиеся элементы. «Мы хотели бы сделать ей яркую верхушку высотой около трех метров, которая будет периодически складываться и раскладываться, постоянно меняя облик елки. Вокруг ветвей планируем запустить механического Деда Мороза, летающего на санях, запряженных оленями.

Должно получиться настоящее шоу! В иллюминацию хотим добавить новые цвета (пока их только четыре), сделать так, чтобы на елке при помощи света появлялась символика Евросоюза. Огородить елку можно необычным, светящимся забором, на котором будут появляться сюжеты в национальном стиле», - сообщил директор компании Анатолий Фостик.

Правда, пока неизвестно, сколько будет стоить такое удовольствие, - окончательные подсчеты обещают сделать после того, как столичные власти дадут согласие на оплату. Ориентировочно понадобится порядка 1 млн грн.

Вместе с тем в КГГА не исключают, что изменения во внешнем виде елки будут куда скромнее. «Город заинтересован в том, чтобы елка стала еще более красивой, но, к сожалению, в бюджете не хватает средств. Если деньги появятся, будем думать, что добавить», - сказал замдиректора департамента культуры КГГА Евгений Бондарь.

К елке, которую 5 ноября привезут на Майдан, приставят охрану, поскольку еще неизвестно, кто будет ее собирать.

Издание также сообщает, что на днях мэрия объявила тендер по привлечению фирм, готовых собрать 38-метровую елку на Майдане. Замдиректора департамента культуры КГГА сообщил, что отдадут предпочтение компании, которая сможет быстро смонтировать новогоднюю елку.

Источник. http://kiev.segodnya.ua/kwheretogo/Novogodnyuyu-elku-na-Maydane-nachnut-stavit-uzhe-v-noyabre-470899.html