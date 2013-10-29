В Днепропетровске сегодня пройдет историческая реконструкция форсирования Днепра

29 октября, в 12 часов в Днепропетровске на ул. Набережная Заводская у памятника Воинам 152-й стрелецкой дивизии пройдет масштабная реконструкция форсирования Днепра по случаю 70-летней годовщины исторического события.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, реконструкция, а также военный парад пройдет по случаю 70-летия освобождения Днепропетровска советскими войсками.

В мероприятиях будут задействованы более 1,7 тыс.человек, 26 клубов реконструкторов из Украины, России и Беларуси, а также более 170 единиц техники – современной и времен Великой Отечественной войны.

Запланирована трансляция реконструкции на двух плазменных экранах, которые будут размещены непосредственно перед зрителями на ул. Набережная Заводская. Также предусмотренная он-лайн трансляция реконструкции на интернет-сайте Днепропетровской ОГА и на ведущих сайтах Днепропетровской области.

Справка. В ночь на 21 сентября 1943 г. началось форсирование Днепра советскими войсками. Операции по захвату, расширению и удержания на правом берегу 23 плацдармов продолжалась в течение месяца, в результате которых были освобождены от немецко-фашистских захватчиков 14 октября - Запорожья, 25 октября – Днепропетровск и Днепродзержинск, 6 ноября - Киев. С обеих сторон в битве приняли участие до 4 млн солдат, а ее фронт растянулся на 1 тыс. 400 километров от Смоленска до Азовского моря.