В Днепропетровск пребывает Всеукраинский концертный тур «Мы едины»

29 октября в Днепропетровске на Фестивальном причале в 18:00, в рамках Всеукраинского концертного тура «Мы едины», состоится концерт, в котором примут участие легендарные украинские и российские рок-группы «Братья Карамазовы», «Чайф», «С.К.А.Й» и «Разные Люди».

Серия бесплатных концертов, посвященных 70-летию начала освобождения страны от немецко-нацистских захватчиков пройдет с 19 октября по 9 ноября этого года в крупных городах Украины. Организатором масштабного концертного тура «Мы едины» выступила международная общественная организация «День Крещения Руси».

«Идея нашего тура – сохранение исторической памяти и правды, развитие у молодежи чувства патриотизма и любви к Родине», – отметил руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» и лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов.

Цель музыкальной акции – продемонстрировать братство трех народов Украины, России и Беларуси.

Концерты пройдут в Херсоне, Одессе, Черкассах, Днепропетровске, Запорожье, Луганске, Донецке, Харькове, Кировограде и на главной площади страны – площади Независимости в Киеве.

В разных городах тура выступят группы: «Братья Карамазовы» (Украина), «С.К.А.Й.» (Украина), «Чайф» (Россия), «Разные люди» (Украина, Россия), «Антитела» (Украина), «Песняры» (Беларусь), Кубанский казачий хор (Россия), Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra (Сербия).

Пресс-служба Днепропетровской епархии