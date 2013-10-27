Сегодня в Львове пройдет торжественное мероприятие приурочено к завершению года Веры
«Свет веры»
Сегодня, 27 октября, в Львове пройдет торжественное мероприятие приуроченное к завершению года Веры - «Свет веры». К участию приглашают всех жителей города независимо от их конфессиональной принадлежности. А центральным событием мероприятия станет Богослужение и зажжение свечей перед оперным театром, сообщает РИСУ.
«Свеча - это символ единения сообщества Львова в христианской вере, - говорит о. Павел Дроздяк, - Когда человек верит, то Христос как бы просвечивает всю его жизнь. Мы хотим людям это показать в символический образ».
Со специальной сцены, которую установят перед театром к этому событию, владыка зажжет cвечи и передаст огонь священникам, а они верующим.
Акцией, которую поддержал Львовский городской совет, также предусмотрен конкурс детских рисунков и евангелизационно-просветительская программа с участием группы «Новое время».
Завершающим аккордом мероприятия станет провозглашение обществом «Символа веры» и совместное исполнение «Боже великий, единый».