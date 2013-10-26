В миланском замке Сфорца обнаружили фреску Леонардо да Винчи

В миланском замке Сфорца во время реставрации на стене был обнаружен фрагмент росписи, сделанной Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Corriere Della Sera. Фреску нашли в так называемой Дощатой зале (Sala della Asse), названной так из-за деревянных панелей, которыми когда-то были покрыты ее стены. Зала располагается на первом этаже северо-восточной части замка, сообщает Лента.Ру.

Реставраторы обнаружили часть большой монохромной фрески, написанной древесным углем. На фрагменте натуралистично изображены гигантские корни деревьев, пробивающиеся сквозь стену. По задумке художника, зала была расписана в виде беседки со сводчатым куполом, увитым ветвями и украшенным золотыми шнурами. Вероятно, на стенах могут быть изображены деревья, окружающие беседку.

Обнаружившие роспись реставраторы заявили, что есть шанс восстановить ее целиком, но на это потребуется много времени. Сейчас фреска скрыта под несколькими слоями побелки (в среднем их семь, но в некоторых местах — до 13).

За ходом восстановительных работ можно следить в режиме реального времени на специальном сайте Sala delle Asse. В настоящее время реставраторы работают при помощи механического оборудования, но скоро перейдут к этапу работы с ультразвуковыми приборами и лазерами.

Леонардо да Винчи работал над оформлением залы в 1498 году на протяжении нескольких месяцев по заказу герцога Лодовика Сфорца. В этом месте владелец замка принимал важных гостей. Возможно, художник расписывал залу не один. Также неизвестно, была ли его работа закончена.