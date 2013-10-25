Старинную Иверскую икону Божией Матери вынесло штормом на берег в Сочи

На берег в районе Головинки - микрорайона в Лазаревском районе города Сочи - море выбросило образ Пресвятой Богородицы. Нашедшая его туристка отнесла в ближайший храм - им оказался храм святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Здесь определили, что обретенный образ - Иверская икона Божьей Матери, с резными вставками из серебра, позолоты и камней датирована 1896 годом. Указано и имя - то ли владельца, то ли написавшего ее протоиерея Александра Смирнова.

От морской воды икона немного потускнела, но лик самой Богородицы виден четко, сообщает пресс-служба Администрации Сочи. Образ отреставрируют, а пока он занял место в алтаре храма.

Особо отмечается, что икона была обретена в канун празднования Иверской иконы Божией Матери, которое будет совершаться в грядущую субботу, 26 октября.

Рravoslavie.Ru