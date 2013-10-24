Памятник патриарху Алексию II появился в Карелии

Памятник покойному патриарху Московскому и всея Руси Алексию II появился в городе Сортавала в Карелии, на территории храма во имя святителя Николая, сообщил в четверг сайт Московского патриархата.

Отлитый из меди бюст патриарха Алексия II (Алексея Михайловича Ридигера), скончавшегося в 2008 году, установлен на выполненной из красного гранита стеле, общая высота памятника составляет 2,5 метра.

Архитектурно-художественное решение памятника принадлежит прихожанам Никольского храма Петрозаводской и Карельской епархии. На их пожертвования памятник создан скульпторами из Санкт-Петербурга Борисом Рыковым и Сергеем Чебатуркиным.

Памятник поставлен на прихрамовой территории рядом с дубом, который святейший патриарх посадил во время визита в город Сортавала 13 сентября 2001 года. Кроме того, в юношеские годы патриарх Алексий не раз посещал этот город по пути в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь.

РИА Новости