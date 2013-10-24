В Москве открылась конференция о научно-богословском осмыслении мученичества

24 октября 2013 года в конференц-зале гостиницы «Даниловская» в Москве состоялось открытие международной конференции на тему «Научно-богословское осмысление мученичества, исповедничества и массовых репрессий».

Мероприятие организовано Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при участии Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, Мемориального научно-просветительского центра «Бутовский полигон» и при поддержке Фонда «Русский мир».

На открытии конференции присутствовали наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва, слушатели курсов повышения квалификации для новопоставленных архиереев РПЦ, директор Государственного архива Российской Федерации С.Мироненко, директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутовский полигон» И. Гарькавый, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей В.Воробьев, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» С.Чапнин, сотрудники Общецерковной аспирантуры и докторантуры, представители духовных школ и светских вузов.

Открывая заседание, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион сказал:

«Настоящая конференция собрала церковных и общественных деятелей, которых объединяет интерес к истории и современным актуальным проблемам жизни нашей Церкви. Тот факт, что все мы сегодня здесь, говорит о жизненности темы мученичества и исповедничества, о том, что люди Церкви тянутся к ее живому опыту.

Хочу особо приветствовать находящихся здесь преосвященных архипастырей — слушателей курсов повышения квалификации для архиереев новосозданных епархий нашей Церкви. Я очень надеюсь, что благодаря созданию митрополий и новых епархий мы сможем уделить и особое внимание почитанию новомучеников и исповедников, связанных с той или иной частью нашей Церкви».

Затем митрополит Иларион прочитал доклад на тему «Подвиг мучеников — живой опыт Церкви». В пленарном заседании выступил доктор богословия игумен Арсений (Соколов), настоятель прихода Всех святых в Лиссабоне (Португалия). Он посвятил свой доклад теме мученичества в Священном Писании.

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