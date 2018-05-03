Шедевр из прошлого. В Киеве издана «Азбука Елизаветы Бём в XXI веке»

В Киево-Печерской лавре, в рамках VIII фестиваля СМИ православных,состоялась презентация «Азбуки Елизаветы Бём в XXI веке». Книга вышла в свет в Киеве в августе этого года.

Это первая попытка переиздания “Азбуки” со времени выхода в Париже в 1913 году. С тех пор никому и никогда не удавалось воссоздать этот шедевр из прошлого, хотя такие попытки предпринимались, в том числе и в России.

В этом году исполняется 100 лет с момента выхода в свет «Азбуки Елизаветы Бём», а в 2014 году – 100-летие со дня ее смерти.

Благодаря меценату и идейному вдохновителю воссоздания азбуки – киевлянину Дмитрию Никифорову, книга стала доступной для современного читателя.

Образцы изображений собирались по крупицам в библиотеках России и в частных коллекциях мира.

О ЕЛИЗАВЕТЕ БЁМ

Годы жизни Елизаветы Бём - 1843-1914. Художница была популярна в царской России, а позже – среди эмигрантов. Она известна как виртуоз силуэта и акварели. Ее трогательные рисунки завоевали любовь и всеобщее признание.

В Европе открытки Елизаветы Бём начала XX века с румяными, круглолицыми детьми, популярны по сей день. К примеру, во Франции, их переиздают специально для коллекционеров.

Рисунки легко запоминаются и узнаваемы с первого взгляда. Елизавета Бём изображала детей в парчовых боярских кафтанах, в доспехах богатырей, в пышных сарафанах и в простых деревенских одеждах.

Последние годы жизни Елизавета Бём посвятила созданию 30 жанровых сцен для древней буквицы с забавными персонажами. В центре изображены дети, одетые в старинные или сказочные одежды, окружённые предметами быта времён царя Алексея Михайловича.

Опираясь на многолетний опыт в технике акварели, художница в лаконичных сюжетах представила красоту восприятия детской душой духа времени и окружающего мира.

Православная составляющая «Азбуки Елизаветы Бем»

Аз – «ангел», буки – «боярин», веди – «витязь»…

На обложке «Азбуки» изображен святой пророк Наум. На Руси пророка Наума считали покровителем учащихся. «Азбука» с первой страницы благословляла на учение известным в то время присловьем: «Святой пророк Наум, наставь на ум!» В книге указано, что грамоте начинали обучать с 1 декабря (по старому стилю) – в день святого пророка Наума.

Азбука Бём содержала старославянскую буквицу и вмещала часть богатейшего наследия народа.

Многообразие рисунков сопровождается текстами молитв, шутливых коротких стихов, загадок, пословиц и поговорок.

В начале прошлого века книга вышла по благословению Святейшего Синода Православной Церкви.

Глава Синодального отдела "Церковь и культура" УПЦ игуменья Серафима (Шевчик)

В нашем музее «Православная Украина» есть открытки авторства Елизаветы Бём и ее стиль я хорошо знаю. Это открытки к Пасхе, к Рождеству, к другим праздникам. Они неизменно привлекают внимание: из них как бы струится некий свет. Они настолько красочны, с такой любовью и теплом сделаны, что сразу же приковывают к себе взгляд. Чувствуется, что художница была не только профессионалом, но вкладывала в каждый рисунок всю душу.

Эти работы сделаны для детей. Автор очень хорошо знала детскую психологию. Посмотрите на эти лица, посмотрите на архитектонику каждого рисунка, картинки, иллюстрации. Все очень продумано. Все очень церковно, в соответствии с традициями. И хотя этот псевдорусский стиль выражен в очень многих работах художников конца 19 – начала 20 века, тем не менее, работы авторства Елизаветы Бём имеют свой личный почерк.

Здесь нет самодавлеющей декоративности, самолюбования, все подчинено главному. Вот, например, черница. Это то, что мне близко. Вы посмотрите, какая духовность в лике! Руки - буд-то бы живые, они перебирают чётки, девушка в чёрном погружена в молитвы. Все это имеет глубокое назидательное значение. Ребёнок, листая букварь, учится жизни. Детское восприятие очень прочное, ребёнок впитывает это в себя. Нас учили в советском союзе, и мы не получили того, чем были богаты дети в царское время – они листали эти буквари.

Слава Богу, что традиции возвращаются, возвращаются имена! Церковь будет всегда поддерживать энтузиастов, которые возвращают людям эти чудесные книги. Это необходимо обществу, для того, чтобы дети воспитывались на азах православия. Книги, подобные «Азбуке Елизаветы Бём», я верю, сделают наших детей лучше, чище, добрее, воспитают их настоящими православными христианами.

Профессор института журналистики КНУим.Т.Шевченко Алла Бойко

«Азбука Елизаветы Бем» интересна с точки зрения истории, как культурологический проект. Мы не знаем свою историю. Вот сидит моя аспирантка, которая занимается издательской деятельностью и видите – она заинтересовалась этой книгой сразу.

Я думаю, что переиздание таких памятников необходимо. Очень оригинальное издание и стихи интересные, давным-давно забытые. Словарь архаизмов, приведённый в конце книги – серьёзная и очень интересная филологическая работа. Показаны и диалектное, устаревшее, и современное написание.

«Азбука Елизаветы Бем» будет интересна студентам как культурологический проект и с точки зрения полиграфии, оформления, дизайна книги. Здесь очень качественная полиграфия, оформление шрифтов немножечко может быть немодное, но тоже как вариант, как возвращение к традициям.

Книга будет интересна и современным детям, ведь только на мультфильмах о «Симпсонах» мы не можем воспитывать детей.

Структура Азбуки

Для заставок на каждую из букв были подобраны драгоценные камни. Например, для «Аз» – аметист, для «Буки» – бирюза...

В «Азбуке» представлены монеты разных времён: червонец царя Михаила Федоровича, рубль и четвертак царя Алексея Михайловича, полушка Анны Иоанновны, гривна Екатерины I и пятак Екатерины II.

Иллюстрация к каждой букве включает человеческий типаж, исторические костюмы, предметы быта, постройки, трофеи, символы (положения власти), птиц, животных, пресмыкающихся, растения, грибы...

Интересен ассоциативный ряд картинок к каждой букве. Например, на рисунках к букве «К» изображены колокол, кресты, колосья, ковш, кулич, ключи… А главное «действующее лицо» - книжник. Тут же пословицы и поговорки

Автор идеи и издатель Дмитрий Никифоров

«Азбука Елизаветы Бём в XXI веке» для массового читателя увидела свет в Киеве в августе 2013 года. В настоящее время ведётся подготовка к выпуску факсимильного издания «Азбуки» - это точная копия оригинальной книги 1913 года. Формат будущего издания А3, ее размер в два раза больше уже поступившего в продажу. В последние годы на книжном рынке ничего подобного не выходило.

Как проходила работа по воссозданию Азбуки?

Воссоздать «Азбуку» было не просто. Елизавета Бём умерла в 1914 году, после выхода четвертой части «Азбуки». Каждый выпуск «Азбуки» состоял из шести иллюстраций. Иллюстрации к шести буквам последнего выпуска так и не увидели свет.

Наверное поэтому ни один издатель во всем мире до недавнего времени не решался взяться за работу по созданию полной версии «Азбуки». А те, кто раздумывал над этим, столкнулись с трудоёмкостью процесса и необходимостью больших денежных затрат. Существующие сегодня оригиналы открыток в ветхом состоянии и практически не пригодны для качественной обработки и воспроизведения.

Благодаря меценату и идейному вдохновителю выхода издания «Азбуки Елизаветы Бём в XXI веке» киевлянину Дмитрию Никифорову, а также кропотливому труду издательской команды, художников-реставраторов и лингвистов, впервые удалось воссоздать первоначальные изображения «Азбуки» и адаптировать тексты для современников.

При этом удалось сохранить дух эпохи, неповторимый стиль и позитивную энергетику оригинала.

Глава редакционного совета детского журнала «Капельки» Наталия Белянова

Картинки Елизаветы Бем интересны, их можно рассматривать с детьми, комментировать, и можно придумывать свои истории. Картинка сама по себе, объясняет одну букву, но по ней можно столько историй придумать! И сама картинка рассматривается как голограмма. Она очень многолика, многозначна, чего уже нет в современном мире.

Такие рисунки важны для культурного формирования ребёнка. Очень важно, чтобы ребёнок увидел эти картинки и они стали частью его детства. Важно для развития и психического формирования ребёнка, развития воображения.

Когда-то мы нашли научные данные о том, как устроен человеческий глаз, как он воспринимает информацию. В природе нет практически ни одной линии, которая была бы прямая. Листва, кусты – они все "завязаны" на вензелях. Глаз, моргая, в определённые доли секунды должен видеть определенное количество этих вензелей для того, чтобы психика не напрягалась. Если глаз долгое время видит только евростандарты прямых линий – это напрягает и утомляют психику. Прямые линии вызывают беспокойство.

Глаз человека отдыхает на вензелях, на всяких неровностях. Это то, что заложено Богом. Поэтому оформление картинок и каждая буква, которая даётся в азбуке не просто как буква, а она ещё и в вензелях оформлена, она оказывает более голограммное, более глубокое влияние на формирование личности ребёнка.

Вы знаете, эти картинки настолько актуальны в наше время! Они способствуют эстетическому гармоничному развитию, что должно заложиться в ребёнке изначально. Картинки построены на базе православия, это Божий мир, который можно видеть и изучать как раз по этим картинкам, чтобы это стало частью жизни.

Научная оценка «Азбуки»

Азбуке была дана высокая научная оценка ещё во времена Елизаветы Бём. Совместно с Елизаветой Меркурьевной, в создании «Азбуки» участвовали профессор Фёдор Дмитриевич (1857-1920) и знаток фольклора Евгений Опочинин (1858—1928), которые составили текст к каждой буквице. Виньетки в новгородском стиле к «Азбуке» принадлежат кисти популярного в то время художника Н.Иванова.

Высокая научная оценка проделанной работе по воссозданию Азбуки дана и сегодня. По иллюстрациям к «Азбуке» можно изучать русские народные пословицы и поговорки, национальные костюмы, предметы быта - все это и многое другое изображено знатоком русской старины Елизаветой Бём с большой точностью.

Большинство текстов на старославянском языке к буквам в «Азбуке» начала XX века оказались трудно воспринимаемы и не читабельны современниками. Перед лингвистами стояла задача адаптировать пословицы и поговорки для современного читателя, чтобы при этом они не утратили аутентичность, были понятны взрослому и ребёнку.

По оценкам экспертов, современное издание «Азбуки» Елизаветы Бём полностью удалось, оно несёт адекватное восприятие мира и пригодно для обучения детей. Издание может стать второй азбукой в доме.

Для тех, кто изучает русский язык и интересуется значением слов, названия всех вышедших из употребления профессий, человеческих типажей, животных, вещей, предметов подписаны, а в конце «Азбуки» размещен словарь архаизмов.

Иллюстрации к каждой букве «Азбуки» представляют художественную ценность, являются уникальным памятником книжной культуры, и, помимо образовательной функции, воспитывают эстетическое восприятие мира.

Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и другие крупнейшие музеи хранят в своих фондах оригиналы произведений Елизаветы Бём - одной из основательниц русского стиля.

Восприятие Азбуки современными детьми

Издатели предлагали Азбуку Елизаветы Бём ко вниманию детей 7-9 лет. Книга вызвала у выборки юных читателей большой интерес. Они с любопытством рассматривали картинки и задавали множество вопросов, на которые неподготовленным взрослым было тяжело сразу ответить.

Но именно для этого в конце Азбуки размещен Словарь архаизмов – полноценный научный труд, над которым работал доктор филологических наук профессор Дядечко.

Получая от детей вопрос, взрослые обращались к словарю, расширяя свой кругозор и доносили детям в доступной форме смысл устаревших, диалектных или других малопонятных слов или выражений.

«Азбука Е. Бём в ХХІ веке» будет интересна как исторически-культурное, духовное и художественное наследие. Она учит милосердию, искренности, развивает чувство прекрасного и восстанавливает прерванную связь времен.

Украинский художник-график, художник-сценограф, председатель секции художников театра, кино и телевидения киевской организации национального союза художников Украины Виктор Бариба

Издание азбуки Елизаветы Бём - явление определённо положительное и полезное. Репринтным изданием его не назовёшь - учитывая переделки и адаптации на текстовых страницах. Но это, видимо, необходимый шаг, ибо чтение текстов оригинала для современных детей - весьма затруднительно. Азбука представляет большой интерес, как исторический так и художественный. И нелишне напомнить современникам о творчестве и просветительстве Елизаветы Меркурьевны Бём, не только в юбилейный год.

Полиграфия

«Азбука» была издана Иваном Лапиным (который занимался издательством при царском дворе) в 1913-1914 годах в Париже на лучшей французской мелованной бумаге в роскошном коленкоровом переплете с двумя металлическими под старое серебро застёжками и пряжками.

Тираж вышел в пяти выпусках по шесть иллюстраций в каждом - 1000 экземпляров. Ещё 100 роскошных нумерованных альбомов были особенно тщательно исполнены и вышли с автографом художницы Елизаветы Бём. Полное лапинское издание «Азбуки» навсегда стало раритетом.

В 1920-е годы «Азбука» была дважды издана в Праге (Чехия) в виде набора открыток из двадцати восьми букв для детей русских эмигрантов. Открытки Бём пользовались успехом и до начала Второй мировой войны выдержали три переиздания.

Используя возможности современной полиграфии, издателям удалось в подробностях воссоздать почти безвозвратно утерянный шедевр из прошлого. Обновленное издание адаптировано для современного читателя. Вместе с тем удалось сохранить аутентичность «Азбуки», стиль Елизаветы Бём, дух царского времени и благородную старину.

ТИРАЖ

2500 экземпляров «Азбуки Елизаветы Бём в XXI веке» - которые уже вышли в Киеве - выполнены на матовой мелованной бумаге с выборочным лаком в твёрдом переплёте. Тираж предназначен для широкого круга читателей.

В настоящее время ведётся подготовка к выпуску факсимильного издания «Азбуки» - это точная копия оригинальной книги 1913 года. Формат будущего издания А3, ее размер в два раза больше уже поступившего в продажу. В последние годы на книжном рынке ничего подобного не выходило.

450 экземпляров «Азбуки Елизаветы Бём в XXI веке» , будут выполнены в тканевой обложке на французской дизайнерской структурированной бумаге верже. Этот эксклюзивный подарочный вариант привлечёт внимание людей, желающих преподнести уникальный подарок, который почти наверняка станет семейной реликвией.

В данном тираже будет применена технология конгревного тиснения, выполненная внутри текстового блока, с целью повторить вид вручную наклеенных рисунков. Каждая книга собрана вручную.

В «Азбуке», изданной Иваном Лапиным в 1913-1914 годах в Париже, каждый рисунок был наклеен на бумагу верже. Во второй половине XIX - начале XX века бумага верже вырабатывалась из чистой целлюлозы, использовалась для изготовления малотиражных и подарочных изданий.

В наше время бумага верже весьма дорогостояща и используется, в основном, в официальной дипломатической переписке.

Также будут выпущены 150 пронумерованных экземпляров «Азбуки Елизаветы Бём в XXI веке» – совершенно уникальный тираж, в малейших подробностях повторяющий особенности полиграфии старинного издания. Тираж будет выполнен на бумаге верже в кожаной обложке с использованием элементов оклада. «Азбуку» украсят серебряные застёжки. Каждая книга будет собрана вручную. Это раритетное издание будет предназначено для внимания коллекционеров.

«Азбуку Елизаветы Бём в XXI веке» можно заказать на сайте azbuka-bem.com.

Анна Хрусталева – для «УНИАН-Религии»