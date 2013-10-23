На украинско-российской границе задержали мужчину с ящиком икон

В Луганской области пограничники отдела «Меловое» задержали украинца, который пытался незаконно перенести в Россию 18 икон.

Об этом «Луганск.Комментарии» сообщает пресс-служба Луганского пограничного отряда.

Мужчину с картонной коробкой пограничники заметили ночью во время проверки границы.

Выяснилось, что 20-летний парень подъехал к границе на автомобиле «ВАЗ» и пешком пытался доставить товар в российский населенный пункт Чертково для продажи.

Груз вместе с автомобилем на общую сумму почти 12 тысяч гривен изъяты и переданы в таможню.

РИСУ