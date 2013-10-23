На украинско-российской границе задержали мужчину с ящиком икон
06:04, 23 октября 2013Общество
0
Пытался незаконно перенести в Россию
В Луганской области пограничники отдела «Меловое» задержали украинца, который пытался незаконно перенести в Россию 18 икон.
Об этом «Луганск.Комментарии» сообщает пресс-служба Луганского пограничного отряда.
Мужчину с картонной коробкой пограничники заметили ночью во время проверки границы.
Выяснилось, что 20-летний парень подъехал к границе на автомобиле «ВАЗ» и пешком пытался доставить товар в российский населенный пункт Чертково для продажи.
Груз вместе с автомобилем на общую сумму почти 12 тысяч гривен изъяты и переданы в таможню.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter