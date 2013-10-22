В Москве состоится пресс-показ фильма о святителе Луке (Войно-Ясенецком)

23 октября в преддверии X Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в столичном Доме кино пройдет пресс-показ художественного фильма о святителе и исповеднике Луке (Войно-Ясенецком), архиепископе Симферопольском. Об этом сообщает пресс-служба Синодального информационного отдела.

Премьера украинско-белорусской картины, повествующей о жизни выдающегося хирурга и епископа Русской православной церкви в Малом зале Дома кино (Москва, ул. Васильевская, д. 13).

В фильме снялись известные актеры: Виктор Безруков («Следствие ведут знатоки», «Бригада»), Екатерина Гусева («Есенин», «Человек, который знал все», «Бригада. Наследник»), Алексей Шевченков («Иуда»), Владимир Гостюхин. Работа над фильмом длилась около трех лет при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры республики Беларусь.

«Главная мысль, которую я хотел бы донести этим фильмом, — это то, что нужно не уходить от мира с его проблемами, а жить в нем и помогать людям», — рассказал о своей картине режиссер Александр Пархоменко.

Х Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» пройдет с 1 по 8 ноября 2013 года. Основная площадка — кинотеатр «Художественный». В программе фестиваля — конкурсные показы игрового, короткометражного, документального и анимационного кино.

Как сообщалось ранее, фильм «Лука» получил два главных приза XI международного кинофестиваля «Покров».

ПРАВМИР