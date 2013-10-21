В Подмосковье ученые и богословы обсудят на конференции опасности новейших информтехнологий

21 - 22 октября в подмосковной Дубне состоится XVI ежегодная конференция "Наука. Философия. Религия". Тема конференции: "Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий", сообщает РИА Новости.

Эксперты в области информационных технологий, медиа-аналитики, философы, психологи и богословы обсудят, какие опасности несут новейшие информационные и коммуникативные технологии.

Организаторами конференции выступают Фонд святого апостола Андрея Первозванного и Объединенный институт ядерных исследований.

"Одной из характерных черт переживаемой нами информационной эпохи является процесс всё большего сближения и взаимопроникновения отрасли инфокоммуникаций, базирующейся на цифровых технологиях, и области медиа. Взаимопроникновение этих двух областей становится мощнейшим фактором воздействия на духовно-нравственную сферу как отдельного человека, так и общества в целом… В российской общественной дискуссии недостаточно внимания уделяется обсуждению тех вызовов и рисков, которые несут в себе указанные технологии для внутреннего мира человека и гармоничного развития общества", — отметили в фонде.

Участники 16-й конференции "Наука. Философия. Религия" рассмотрят, в частности, вопросы влияния интернета и социальных сетей на психику человека, его нравственные и жизненные ценности, проблемы электронной и информационной безопасности, глобального информационного противостояния.

Среди приглашенных докладчиков — член-корреспондент РАО, завкафедрой общей психологии факультета психологии МГУ, заслуженный профессор Борис Братусь, проректор Академии медиаиндустрии, профессор РГГУ Александр Калмыков, главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор Константин Колин, ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус.

Конференция пройдет при активном содействии Института проблем информатики РАН, Института научной информации по общественным наукам РАН, Института философии РАН, МГУ имени Ломоносова, Московской православной духовной академии и Православного Свято -Тихоновского гуманитарного университета.