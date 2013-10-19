Сегодня в Севастополе стартует всеукраинский концертный тур «Мы едины»

Сегодня концертом в Севастополе стартует всеукраинский концертный тур «Мы едины».

С 19 октября по 9 ноября в крупных городах Украины пройдет серия концертов, посвященных 70-летию начала освобождения страны от фашистских захватчиков. Организатором масштабного концертного тура «Мы едины» выступила международная общественная организация «День Крещения Руси».

«На сцены городов выйдут творческие коллективы, ветераны, известные и уважаемые граждане стран, которые принимали участие в освобождении Украины и Великой Победе», — сообщили организаторы акции. По словам руководителя организации «День Крещения Руси» Олега Карамазова, идея тура «Мы едины» — сохранение исторической памяти и правды, развитие у молодых людей чувства патриотизма и любви к Родине.

В разных городах тура выступят группы «С.К.А.Й.» (Украина), «Чайф» (Россия), «Разные люди» (Украина, Россия), «Антитела» (Украина), «Песняры» (Беларусь), Кубанский казачий хор (Россия), Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra (Сербия), «Братья Карамазовы» (Украина).

Пресс-конференция, посвященная акции, состоится сегодня в 16.00 в Севастопольском городском совете.

Патриархия.ru